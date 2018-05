Guerini: staffetta Di Maio-Salvini è molto Prima Repubblica

Roma, 10 mag. - L'idea di una "staffetta" per palazzo Chigi tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini è "molto prima Repubblica", secondo Lorenzo Guerini. Intervistato da Radio popolare, Guerini ha spiegato: "L'ipotesi di una staffetta a palazzo Chigi tra Di Maio e Salvini è molto Prima Repubblica. E mi pare che anche Berlusconi abbia un ruolo: quello della badante, il Caimano consente la nascita del governo di Lega e Cinque stelle".

Per Guerini, poi, Silvio Berlusconi ha ancora ruolo forte: "Mi pare che lo abbia ancora, è la badante del nuovo governo, lo spiegherà Di Maio agli elettori, il Caimano si occupa ancora della nascita del governo, lo consente". In generale, ha aggiunto, "tutta la partita tra 5 stelle e Lega in questi due mesi è ruotata intorno agli assetti di potere".

Il Pd, ha concluso, farà "un'opposizione radicale e forte, con un riformismo serio che guarda all'Europa e ad un modello di società aperta". Nessun rimpianto per Guerini per non aver dato vita ad un governo Pd-5 stelle: "Ci siamo presentati alle elezioni con una prospettiva alternativa a loro, eravamo avversari, ci separa tutto, cultura politica, idea del paese, rapporto con l'Europa".