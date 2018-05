Ilva, Calenda: a questo punto dossier passa a nuovo governo -2

Roma, 10 mag. - Calenda ha poi sottolineato che l'offerta di Mittal prevede investimenti per 2,4 miliardi a cui si aggiungono 1,8 miliardi di prezzo che "servono anche a rimborsare lo Stato e l'indotto".

Per sbloccare il negoziato "il governo ha proposta uno schema di accordo tra le parti che assicura occupazione a tempo indeterminato per tutti i lavoratori attualmente in amministrazione straordinaria alle stesse condizioni economiche e normative attuali", ha spiegato il ministro. Oltre a ciò "l'amministrazione straordinaria si è resa disponibile a mettere in campo un piano di incentivi all'esodo fino a 200 milioni di euro".