Assemblea azionisti Ansaldo Sts boccia distribuzione dividendi

Genova, 10 mag. - L'assemblea degli azionisti di Ansaldo Sts ha bocciato la proposta di distribuzione di un dividendo pari a 0,15 euro ad azione avanzata dal Cda dell'azienda.

A votare contro la proposta del Cda è stato il 62,9% degli azionisti presenti. Si è invece espresso favorevolmente il 37% degli aventi diritto. E' il secondo anno consecutivo che l'assemblea degli azionisti rifiuta la distribuzione dei dividendi.

A bocciarla è stato il socio di maggioranza Hitachi ritenendo che le risorse debbano essere disponibili per eventuali acquisizioni future e soprattutto per rimanere competitivi su un mercato in grande trasformazione.