Ilva, no sindacati a proposta governo: Calenda lascia tavolo

Roma, 10 mag. - I sindacati bocciano la proposta di accordo su Ilva presentata dal governo. Alcuni rappresentanti sindacali, al tavolo presso il Mise, avrebbero accusato il titolare del dicastero, Carlo Calenda, di essere "un abusivo". Calenda, secondo quanto riferito da fonti sindacali, ha dunque lasciato il tavolo.

Il leader della Uilm, Rocco Palombella, si è detto disponibile a proseguire il negoziato nonostante la bocciatura alla proposta di accordo messa sul tavolo dal governo: "Siamo contrari al prendere o lasciare, siamo contrari al diktat ma abbiamo ribadito la nostra disponibilità a negoziare senza vincoli". Per questo "ci affidiamo alla responsabilità del governo in carica per proseguire il negoziato. Se Calenda vuole convocarci - ha concluso - noi siamo disponibili, altrimenti parleremo con il nuovo governo ma nel frattempo non staremo con le mani in mano".

Il numero uno della Fim, Marco Bentivogli, ha poi spiegato gli attimi di tensione che si sono verificati al tavolo: "Una parte della delegazione sindacale ha ritenuto non legittimato a trattare il ministro" che "si è alzato dal tavolo" convinto della non possibilità di andare avanti con il negoziato. "Se fossi stato il ministro - ha detto Bentivogli - sarei rimasto al tavolo e non sarei caduto nella trappola". Anche perché "in questo momento l'azienda ha le mani libere".

Secondo quanto riferito dai sindacati, a puntare il dito contro il ministro sarebbe stata in particolare la delegazione dell'Usb.

Infine, il segretario generale della Fiom, Francesca Re David, ha spiegato il no alla bozza di accordo: "Non c'è nessun cambiamento da parte di Mittal, la trattativa è sempre stata bloccata e a me non interessa da chi è formato il governo ma solo se ci sono le condizioni per firmare l'accordo". Re David ha ricordato che comunque Mittal "non ha bisogno dell'accordo sindacale per acquistare l'azienda".