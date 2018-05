Ilva, Uilm: proposta Governo non rappresentativa negoziato

Roma, 10 mag. - "A fronte della proposta di accordo che ci è stata presentata oggi dal ministro Calenda abbiamo mantenuto la nostra posizione. Il piano Industriale e quello Ambientale sono incoerenti con i 4mila esuberi. Non possiamo accettare il fatto che a fronte di una risalita produttiva scenda il numero dei lavoratori. Parliamo di persone, di famiglie, di intere comunità. Non possiamo dimenticarcelo". Sono le parole del segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, a margine dell`incontro di oggi presso il Ministero dello Sviluppo economico.

"Con rammarico prendiamo atto del fatto che le nostre richieste siano rimaste inascoltate. Il testo che ci è stato proposto non è rappresentativo del nostro negoziato. È sbagliata la scelta di una società mista con Invitalia, alla luce dell`esperienza di Cornigliano - ha aggiunto -. Se i punti inseriti nel documento non sono negoziabili, per quanto ci riguarda non ci sono le condizioni per un accordo. Chiediamo comunque di continuare liberamente il negoziato, senza vincoli".