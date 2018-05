Ilva, proposta Governo: a fine piano garanzia occupazione... -4

Roma, 10 mag. - Infine, nella proposta presentata dal Governo sono previste delle verifiche sull'accordo. A metà periodo è prevista una verifica al Mise, a giugno 2021, sullo sviluppo del Piano Industriale e Ambientale, in relazione alla situazione occupazionale in Am Investco e nelle società di servizi, ulteriori prospettive occupazionali nel biennio successivo, stato e prospettive degli investimenti ambientali e produttivi, stato e prospettive del lavoro esternalizzato e indotto e individuazione di eventuali misure necessarie per garantire prospettive occupazionali per tutti i lavoratori coinvolti nel processo di rilancio dell'Ilva.

A fine Piano, qualora 12 mesi prima del termine temporale previsto per la realizzazione del piano ambientale ed industriale si dovesse accertare che rimangono lavoratori senza prospettiva occupazionale stabile: Invitalia, in via prioritaria, attraverso la Società per Taranto e la società per Cornigliano si impegna ad individuare le soluzioni in grado di dare prospettive occupazionali stabili ed a tempo indeterminato ai lavoratori rimasti in carico alla amministrazione straordinaria. Le Società del Gruppo Ilva, i Mministeri dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Am Investco e le altre parti direttamente interessate, sono altresì impegnate a supportare ogni iniziativa per il perseguimento della finalità di una stabile occupazione a tutti i dipendenti delle società Ilva.