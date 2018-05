Fintech, Ciocca (Consob):nuova piazza finanziaria sarà tecnologica

Roma, 10 mag. - Con il Fintech (la tecno-finanza) "la nuova piazza finanziaria sarà tecnologica". Lo ha detto, Paolo Ciocca, commissario Consob, intervenendo al convegno "Fintech e diritto".

Il commissario Consob ha ricordato come finanza e tecnologia "siano sempre meno separate. Probabilmente convergeranno, dove l'elemento cruciale in comune è la fiducia".

Nel mercato dei dati e in quello dei capitali "la fiducia è l'elemento indispensabile, la cui mancanza può determinare un effetto esiziale sia per i partecipanti e sia per il mercato stesso", ha sottolineato Ciocca.

E non mancano le dicotomie, "il mercato dei capitali conosce una lunga storia di regolamentazione e fiducia, altrettanto non si può dire del mercato dei dati", ha ricordato il Commissario, e in questo contesto di rapidi cambiamenti il ruolo di Consob è "quello di concorrere alla definizione del nuovo quadro regolatorio".