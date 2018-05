Governo, Rotondi: più tempo? Occhio a non fare fine di Maccanico

Roma, 10 mag. - "Salvini e Di Maio chiedono tempo al Quirinale? Non è un buon segno e soprattutto non è un buon metodo. Le alleanze difficili vivono del guizzo e della velocità con cui bruciano le resistenze". Lo afferma in un nota il segretario di Rivoluzione Cristiana Gianfranco Rotondi.

"Nei giorni del famoso tentativo Maccanico - ricorda - incontrai il presidente incaricato che mi disse di aver chiesto tempo.Gli risposi:'Tonino,vai al Quirinale con la lista o domani sarai a casa'.Il giorno dopo fu a casa e mi fu sempre grato del consiglio inascoltato".