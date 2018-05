Roma, 10 mag. - Primo trimestre con "risultati solidi e in crescita" per Poste Italiane. Lo ha affermato l'amministratore delegato Matteo Del Fante in una conference call con gli analisti finanziari. "Tutti i settori del gruppo e i segmenti di business - ha sottolineato Del Fante - sono concentrati sulla realizzazione del piano industriale".