Iraq, prime elezioni dopo sconfitta Isis: oggi votano i militari -3

Roma, 10 mag. - In una scuola nel centro di Baghdad, trasformata in un seggio elettorale, la polizia e i membri della guardia presidenziale aspettano in fila per fare la loro scelta.

Nella città meridionale di Bassora, poliziotti e soldati fuori dei seggi elettorali hanno inchiostro indelebile sulle dita per mostrare che hanno votato. Il poliziotto Hassan Mohammed ha detto di voler "cambiare" il suo paese e di sperare in un "nuovo governo che ci porti un futuro migliore".

A nord, nella regione autonoma curda, i combattenti delle forze di sicurezza regionali i peshmerga - che hanno giocato un ruolo chiave nella lotta contro l'Isis - si sono schierati anche loro per votare.(Segue)