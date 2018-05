Iraq, prime elezioni dopo sconfitta Isis: oggi votano i militari -2

Roma, 10 mag. - Gli iracheni sperano che il voto possa consolidare una fragile pace, dopo 15 anni di violenze seguite alla cacciata del regime guidato dal dittatore Saddam Hussein. Gli iracheni però sono chiamati ad affrontare il mastodontico compito di ricostruzione, mentre l'Isis continua a rappresentare una grave minaccia per la sicurezza.

Nella ex-roccaforte del Califfato, Mosul, sventrata dalla guerra e liberata lo scorso luglio, il poliziotto Renan Khaled ha detto di augurarsi che la ricostruzione diventi una priorità. "Sto votando per il futuro della mia famiglia, in modo che le brave persone occupino le posizioni giuste", ha detto Khaled, 25 anni, in uniforme blu da poliziotto.(Segue)