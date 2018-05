Iraq, prime elezioni dopo sconfitta Isis: oggi votano i militari

Roma, 10 mag. - Circa un milione di soldati, poliziotti e altro personale di sicurezza ha votato oggi in tutto l'Iraq per le prime elezioni nazionali da quando il paese ha dichiarato la vittoria sui jihadisti dello Stato islamico (Isis).

I militari in uniforme si sono messi in coda per esprimere il loro voto due giorni prima del resto del paese, che si recherà sabato alle urne per le elezioni parlamentari; un voto che arriva solo cinque mesi dopo la conclusione della battaglia contro i jihadisti.(Segue)