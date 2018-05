Ilva, proposta Governo: a fine piano garanzia occupazione... -3

Roma, 10 mag. - Per quanto riguarda invece gli impegni di Ilva, la proposta del Governo prevede la costituzione della "Società per Taranto" per la gestione di attività esternalizzate da Am Investco in partecipazione con Invitalia ed eventuali altri soggetti pubblici e privati, oltre all'applicazione di Strumenti per la gestione di esodi volontari, quali incentivi, Outplacement, auto imprenditorialità e accompagnamento alla quiscenza (per la gestione di questi interventi vengono destinati, con un intervento straordinario, fino a 200 milioni di Euro, che consentiranno importanti piani di incentivazione all'esodo volontario).

Per quanto riguarda invece il sito di Genova-Cornigliano si procederà, nel rispetto dei contenuti dell'Accordo di programma, ad individuare una soluzione che assicuri garanzia di continuità occupazionale ai dipendenti del sito che non siano assunti da AM Investco attraverso le soluzioni sopra indicate, ovvero l'assunzione da parte della "Società per Cornigliano" in coerenza alle intese che saranno definite con gli enti interessati.

Per Ilva la Cigs è assicurata per tutto il periodo di piano ambientale e industriale. I criteri di utilizzazione dei lavoratori in CIGS saranno regolati da apposita intesa tra Ilva e i sindacati.

Per quanto riguarda il trattamento economico, per la parte fissa ai lavoratori assunti da Am Investco verrà riconosciuto quanto previsto dal contratto dei Metalmeccanici nonché i diritti economici e normativi acquisiti con la sola eccezione del Premio di Risultato. Il contratto dei Metalmeccanici verrà esteso anche ai lavoratori di "Taranto Energia". L'armonizzazione dei trattamenti per questi lavoratori non dovrà comportare alcun sacrificio economico e normativo. Previsto il mantenimento integrale della parte fissa della retribuzione. Anche Pre (Premio di Risultato Economico) e Pro (Premio di Risultato Operativo) restano elementi fissi; ovvero non sono subordinati ad alcun obiettivo da raggiungere. Riconoscimento, ad ogni effetto di legge e contratto, della anzianità di servizio. Inoltre, entro giugno sarà presentato ai sindacati il nuovo prospetto-paga che recepisce questi principi. In Ilva sono attivi ammortizzatori sociali (Contratti di Solidarietà) che comportano una riduzione media della retribuzione complessiva di circa il 10%.

Per quanto riguarda la parte variabile, il Premio di Risultato sarà invece rinegoziato e verrà calcolato sulla base di parametri di redditività, produttività, qualità, sicurezza e attenzione al cliente. Il nuovo Premio sarà erogato a partire dal 2021 e da giugno 2020 inizieranno le discussioni. Pertanto nel periodo in cui il Premio di risultato non è erogato, il lavoratore percepisce una retribuzione pari al 95 % che è comunque superiore al 90 % percepito dalla quasi totalità dei lavoratori) . Non inciderà sul trattamento di fine rapporto. (segue)