Faro Antitrust su possibile abuso posizione dominante Fs in Veneto

Roma, 10 mag. - L`Antitrust ha deliberato l`avvio di un procedimento istruttorio nei confronti delle società Ferrovie delle Stato, Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia per accertare se esse abbiano posto in essere un abuso di posizione dominante, in violazione dell`articolo 102 del Tfue, in relazione all`affidamento diretto a Trenitalia dei servizi ferroviari di trasporto pubblico passeggeri di interesse regionale e locale da parte della Regione Veneto.

In particolare, le tre società del Gruppo FS, tra il 2015 e il 2017, si legge in una nota dell'Antitrust, "avrebbero adottato una strategia complessiva volta a sfruttare indebitamente la posizione di monopolio legale detenuta da RFI sul mercato della gestione dell`infrastruttura ferroviaria, al fine di preservare la posizione di incumbent detenuta da Trenitalia sul mercato della fornitura dei servizi ferroviari di trasporto regionale e locale in Veneto".

Nella giornata del 10 maggio 2018, i funzionari dell`Autorità, con l`ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi delle società. Il procedimento si concluderà entro il 30 maggio 2019.