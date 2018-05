Manifatture sigaro toscano, accordo integrativo con sindacati

Roma, 10 mag. - Manifatture Sigaro Toscano e le Organizzazioni Sindacali FAI CISL, FLAI CGIL e UILA UIL hanno sottoscritto il 9 aprile l`accordo per il rinnovo dell`integrativo aziendale relativo al quadriennio 2018-2021, ratificato poi dalle assemblee di consultazione concluse nei giorni scorsi.

L`intesa riguarda circa 400 lavoratori dislocati tra le manifatture di Lucca e di Cava de` Tirreni, il centro ricevimento tabacchi di Foiano della Chiana e la sede centrale di Roma.

A conferma del costante impegno rivolto al benessere dei propri dipendenti, si è prevista l`introduzione di misure di welfare, con la possibilità di convertire parte del premio di partecipazione - definito coerentemente con gli obiettivi e risultati strategici dell`azienda - in servizi di previdenza integrativa, assistenza sanitaria, assistenza sociale e istruzione.

Sono state, inoltre, ampliate le iniziative in tema di conciliazione vita-lavoro: forme contrattuali part-time, banca ore solidale, retribuzione di permessi per malattia bambino, integrazione della retribuzione per dipendenti affetti da gravi patologie.

Particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro attraverso l`istituzione di una giornata all`anno che verrà dedicata alla tematica.

Permane infine l`impegno di MST rivolto allo sviluppo delle competenze dei dipendenti e alla diffusione di una cultura aziendale basata sul rispetto delle persone, sul senso di appartenenza, sul lavoro di squadra e sulla qualità e professionalità del contributo delle risorse, in linea con il proprio asset valoriale.