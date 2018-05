Ilva, proposta Governo: a fine piano garanzia occupazione... -2

Roma, 10 mag. - La proposta del Governo prevde inoltre che Am Investco assuma da Ilva 10 mila lavoratori a tempo indeterminato. Le assunzioni saranno effettuate nel rispetto del principio di discontinuità, prosegue, ma "si tratterà di una discontinuità solo formale, poiché ai lavoratori verranno riconosciuti i diritti pregressi". Inoltre è previsto che "il piano industriale di Am Investco non preveda licenziamenti collettivi. "Tale garanzia - si legge nella proposta - è integrata da specifico vincolo contrattuale che escude il ricorso a licenziamenti collettivi per 5 anni (si ricorda che nelle procedure di Amministrazione Straordinaria questo vincolo è di 2 anni)".

Am Investco si impegna, poi, inizialmente fino a giugno 2021, a trasferire lavoro ad una nuova società di servizi (denominata "Società per Taranto"), costituita da Ilva e da Invitalia (e aperta alla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati) per l'equivalente di non meno di 1.500 addetti a tempo pieno. Su questa attività saranno impegnati a rotazione i lavoratori in Cigs di Ilva non trasferiti in Am Investco.

Previsto inoltre l'impegno di Am Investco a preferire le aziende locali dell'indotto a parità di costo e di qualità della fornitura, mentre potrà utilizzare ammortizzatori sociali (contratti di solidarietà, Cigs, ecc) nella fase di attuazione del processo organizzativo, previo accordo sindacale.

I lavoratori rimasti alle dipendenze della società Ilva avranno diritto di priorita qualora durante il periodo del Piano siano richieste assunzioni a tempo indeterminato da parte di Am Investco, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di competenza. (segue)