Macron insiste: l'eurozona deve avere un suo bilancio

Roma, 10 mag. - Il presidente francese Emmanuel Macron ha insistito affinché l'eurozona venga rafforzata e sia dotata di un "budget proprio", nonostante le forti riserve tedesche su questa proposta. "Credo a un budget europeo molto più ambizioso (...) credo a un'eurozona più integrata, con un budget proprio", ha dichiarato Macron da Aquisgrana, dopo aver ricevuto il premio europeo Carlomagno alla presenza della cancelliera tedesca Angela Merkel.

Macron ha anche invitato la Germania a superare il suo "feticismo" per il surplus di bilancio e commerciale, nel quadro delle riforme necessarie all'Europa. "In Germania non può esistere un feticismo perpetuo per le eccedenze di bilancio e commerciale, perché questi avvengono a discapito di altri", ha dichiarato il presidente francese. (fonte afp)