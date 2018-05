Tlc, Codacons: bollette a 28 giorni, Tar rigetti richieste Tim

Roma, 10 mag. - La Tim ha chiesto al Tar del Lazio di annullare le delibere dell'Agcom per i rimborsi automatici agli utenti tramite giorni gratis in bolletta e il Codacons invita il tribunale a rigettare le "assurde richieste di Tim" e a "ribadire il sacrosanto diritto degli utenti ai rimborsi per l`illegale pratica delle fatturazioni a 28 giorni".

"Con motivi aggiunti presentati al Tar del Lazio lo scorso 7 maggio la Tim - si legge in una nota dell'associazione di consumatori - si scaglia contro i rimborsi automatici in favore degli utenti previsti dall`Agcom in relazione alle illegittime fatturazioni a 28 giorni. A firmare l`atto, in qualità di legale rappresentante di Telecom, è Antonio Catricalà, ex presidente dell`Antitrust che ha portato avanti e vinto numerose battaglie a tutela degli utenti".

Con la prima delibera, ricorda il Codacons, "l`Autorità stabiliva una misura ripristinatoria che compensasse gli utenti dei giorni illegittimamente erosi a causa della prolungata inottemperanza a quanto stabilito dalla delibera n. 121/17 a partire dal 23 giugno 2017, e imponeva alla compagnia telefonica di "di differire la decorrenza della prima fattura emessa secondo la periodicità su base mensile .. di un numero di giorni pari a quelli erosi, calcolati in base al criterio sopra illustrato". Con la seconda delibera "l`Agcom riteneva opportuno proseguire nell`azione di tutela dell`utenza per eliminare gli effetti dell`illegittima anticipazione della decorrenza delle fatture con il fine di assicurare il ristoro del pregiudizio e al tempo stesso rappresentava la necessità di fissare nuovi e più congrui termini per l`adempimento degli operatori agli obblighi di cui alla delibera n. 112/18".

Tim ha chiesto ora al Tar del Lazio di annullare i provvedimenti impugnati. Una richiesta che "viene contestata dal Codacons: spiace che uno storico difensore degli utenti come Antonio Catricalà abbia preso le difese di un operatore telefonico contro gli utenti - afferma l`associazione - Dal canto nostro chiediamo al Tar di rigettare le assurde richieste di Tim e di ribadire il sacrosanto diritto degli utenti ai rimborsi per l`illegale pratica delle fatturazioni a 28 giorni", conclude l'associazione.