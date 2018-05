Roma, 10 mag. - "Non è assolutamente il momento di vendere" Saipem di cui Eni ha il 30,5% del capitale. Lo ha assicurato l'ad, Claudio Descalzi, in assemblea rispondendo a un azionista. "Verrà il momento in cui darà un grande contributo al business. Credo moltissimo nella loro crescita, ho grande fiducia", ha aggiunto.