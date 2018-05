Banca Generali: ad aprile raccolta netta di 474 milioni

Milano, 10 mag. - Banca Generali ha realizzato ad aprile una raccolta netta di 474 milioni con un saldo da inizio anno di 2 miliardi.

"Un mese solido nello sviluppo commerciale a fronte di una volatilità dei mercati che si mantiene sopra la media storica - ha commentato l'Ad Gian Maria Mossa - La qualità della nostra consulenza orientata alla protezione dei patrimoni si conferma un elemento distintivo che guadagna crescenti consensi tra la clientela, come dimostrano l`accelerazione nei contratti di Advisory evoluta e la consistenza di raccolta nei contenitori gestiti. L`interesse per le nuove soluzioni a difesa del risparmio, come la nuova Sicav Lux im e gli strumenti amministrati, rafforzano ulteriormente la competitività della nostra offerta e le prospettive per i prossimi mesi".