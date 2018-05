Acea, corre l'utile netto nel I trimestre a 77 mln (+18%) -2

Roma, 10 mag. - Tornando ai conti trimestrali, i ricavi registrano un aumento del 3% a 745 milioni. L'Ebitda consolidato passa dai 214 milioni di euro del primo trimestre 2017 a 229 milioni di euro dello stesso periodo del 2018, registrando una crescita di 15 milioni, pari ad un incremento del 7%. Il risultato è attribuibile, principalmente, all`aumento della marginalità dei settori della distribuzione e della generazione (+11 milioni di euro) e idrico (+8 milioni di euro).

Il contributo delle aree industriali all`Ebitda consolidato (circa il 76% deriva da attività regolate) è il seguente: Idrico 41%; Infrastrutture Energetiche 41%; Commerciale e Trading 10%; Ambiente 6%; Estero 1%; Ingegneria e Servizi 1%.

Nel primo trimestre Acea ha realizzato investimenti per 133 milioni di euro, in aumento del 5% (126 milioni di euro nello stesso periodo del 2017), di cui circa il 90% è riferito ad attività regolate. In dettaglio, gli investimenti sono ripartiti tra: Idrico 67 milioni, Infrastrutture Energetiche 54 milioni, Commerciale e Trading 4 milioni, Ambiente 5 milioni, Estero 1 milione, Ingegneria e Servizi 0,3 milioni, Capogruppo 1 milione.

L`Indebitamento finanziario netto del Gruppo, al 31 marzo 2018, registra un incremento complessivo di 61 milioni di euro, a 2.482 milioni di euro. La variazione, rispetto al 31 dicembre dello scorso anno, è diretta conseguenza degli investimenti del periodo, ivi compresi quelli di natura tecnologica.