Brunetta: Fi governo Lega-M5s come garantirà impegni con Ue?

Roma, 10 mag. - Fi si chiede come un governo Lega-M5s possa garantire gli impegni dell'Italia con l'Ue. Lo dice Renato Brunetta, sottolineando che "nel corso dell'audizione parlamentare sul documento di economia e finanza, la Banca d'Italia ha lanciato l'ennesimo allarme sulla sostenibilità del debito pubblico italiano e sulla crescita, esortando il Governo a proseguire nel percorso di risanamento dei conti pubblici per evitare un ritorno del rischio sui mercati finanziari e una nuova crisi di fiducia nei confronti del nostro paese. Una tale crisi, infatti, potrebbe ripercuotersi molto negativamente sui conti pubblici.

Brunetta ricorda le "clausole di salvaguardia sull'Iva", "l'aumento della povertà assoluta", il rischio di una "possibile manovra correttiva" e la possibilità di "un ulteriore rallentamento dell'economia italiana, già in atto, per via del deteriorato scenario internazionale" aggiungendo che "corrono voci che la Commissione europea possa chiedere al nostro paese una correzione del deficit strutturale pari allo 0,6% del Pil (circa 10 miliardi), già nelle prossime raccomandazioni di maggio. Un obiettivo che sarebbe rispettato, a legislazione vigente, solo in caso di aumento delle aliquote Iva".

Insomma, "in questo complesso scenario economico, che si unisce alle tensioni che si stanno registrando sui mercati finanziari con l'aumento dello spread, appare illusorio pensare di forzare la mano sui conti pubblici. Forza Italia, come espresso dal presidente Silvio Berlusconi, garantirà un atteggiamento responsabile nell'interesse del Paese, ma resta estremamente preoccupata su come la possibile alleanza di governo possa garantire gli impegni della casa comune europea, rilanciare la produttività stagnante, evitare una nuova crisi finanziaria e tenere i conti pubblici sul percorso concordato con Bruxelles".