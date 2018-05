Acea, corre l'utile netto nel I trimestre a 77 mln (+18%)

Roma, 10 mag. - Acea accelera sulla redditività e nel primo trimestre dell'anno realizza un utile netto a 77 milioni mostrando una progressione del 18% sullo stesso periodo dell'anno scorso.

Stefano Donnarumma, Amministratore Delegato del Gruppo Acea, ha commentato: "Questo primo trimestre - commenta l'ad Stefano Donnarumma - già mostra i positivi segni della forte accelerazione che stiamo imprimendo al Gruppo. Tutti i dati sono in crescita e sono pienamente in linea con il piano industriale, anche per quanto riguarda gli investimenti. Tale andamento, appunto, è attribuibile principalmente alle azioni poste in essere nei mesi scorsi a livello gestionale, che stanno portando i frutti attesi. La performance registrata in questo inizio d`anno ci permette di confermare la guidance per il 2018 già comunicata al mercato". (segue)