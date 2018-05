Gelmini: Berlusconi responsabile, coalizione centrodestra salda

Roma, 10 mag. - "Ancora una volta il Presidente Silvio Berlusconi, con un atto di responsabilità, ha anteposto gli interessi del Paese e dei cittadini italiani a quelli del suo partito. Adesso toccherà ad altri dimostrare di saper tramutare le parole in fatti. Da domani in poi non ci saranno più alibi. Se non si formerà un governo saranno ben chiari i responsabili di questo fallimento". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ai microfoni del Tg5.

"Altro che passo di lato, quello di Berlusconi - ha aggiunto - è un vero e proprio gesto da statista per tentare di salvare l'Italia. Resta salda la coalizione di centrodestra che continuerà a lavorare insieme nei territori e nelle numerose amministrazioni locali che guidiamo".