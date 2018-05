Governo, Laforgia (LeU): svolta a destra pesante responsabilità Pd

Roma, 10 mag. - "Se nascerà un governo Lega-M5S, qualcuno porterà la responsabilità politica e storica di non aver provato a scardinare questa saldatura. Tra un partito dalle tinte reazionarie e regressive e un movimento che fino a ieri non aveva ancora fatto una scelta di campo (e quindi, forse, si poteva impedire che la facesse in quella direzione) può nascere un blocco politico e culturale che può segnare, in modo strutturale, il panorama della stagione che si apre. Sono preoccupato per l'Italia". Lo scrive su Facebook il senatore di LeU Francesco Laforgia.

"E vedo ancora più difficile - prosegue - la ricostruzione di un campo largo della sinistra, se la qualità e la natura dell'opposizione saranno le stesse che hanno portato il pd (o una sua parte) persino a tifare per l'assetto parlamentare e di Governo che si sta determinando. Mi pare che si stia aprendo una fase molto lunga e molto difficile. E, chissà, magari di stimolo per noi a ripensare tutto".