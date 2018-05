Petrolio, nuovo picco da fine 2014 dopo uscita Usa da accordo Iran

Roma, 10 mag. - Il barile di petrolio continua a rincarare e segna nuovi massimi dal novembre del 2014, mentre la disdetta da parte degli Usa dell'accordo sul nucleare con l'Iran solleva nuovi interrogativi su quali saranno le possibili ripercussioni in termini di approvvigionamento globale. Il Brent, il greggio di riferimento del mare del Nord guadagna 22 cents, rispetto alla chiusura di ieri, a 77,43 dollari, dopo aver sfiorato quota 78 dollari negli scambi mattutini. Il West Texas Intermediate sale di 44 cents a 71,58 dollari.

Le tensioni in Medio Oriente si aggiungono ad altri fattori che potrebbero riportare tensioni sull'equilibrio tra domanda e offerta. Negli ultimi giorni diversi paesi dell'Opec, il cartello dei produttori, hanno espresso timori in merito al fatto che i bassi livelli di investimento attuali, determinati da prezzi che non vengono ritenuti allettanti, possano portare a carenze della produzione in futuro.

Questi rincari dell'oro nero si verificano mentre negli Usa si avvicina la driving, season, la fase in cui aumentano i consumi legati agli spostamenti estivi. Nell'area euro invece l'effetto dei rialzi del petrolio viene accentuato dai contestuali deprezzamenti dell'euro sul dollaro. A 1,1887 dollari nel primo pomeriggio, l'euro resta ai minimi dal dicembre scorso.