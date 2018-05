Open Fiber completa cablaggio a Catania, oltre 120mila immobili -2

Roma, 10 mag. - "Siamo stati i primi nel Mezzogiorno" ha detto il sindaco di Catania Enzo Bianco "e i secondi in Italia ad avere completato i lavori per il cablaggio con la fibra ottica. Ciò consentirà alla nostra città uno straordinario balzo in avanti nell`innovazione, con riflessi positivi sullo sviluppo economico e sociale del nostro territorio".

In Sicilia Open Fiber, che già oggi può vantare la più estesa rete italiana interamente in fibra ottica, porterà la connettività a banda ultra larga anche nelle cosiddette aree "a fallimento di mercato", le zone del Paese meno popolate che pagano il prezzo maggiore in termini di digital divide. L`azienda si è infatti aggiudicata i primi due bandi Infratel - società inhouse del Ministero dello Sviluppo Economico - per la realizzazione di un`infrastruttura a banda ultra larga in 16 Regioni e nella Provincia Autonoma di Trento. In queste aree, la rete rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni. Negli ultimi giorni, Open Fiber ha avviato cantieri a Trecastagni (Catania) e in quattro comuni della provincia di Messina: Gallodoro, Oliveri, Terme Vigliatore e Torrenova. Progressivamente, saranno cablati tutti i 390 Comuni della Regione più grande d`Italia.

"Siamo orgogliosi di annunciare il raggiungimento degli obiettivi di cablaggio della città di Catania con largo anticipo rispetto al cronoprogramma, anche grazie alla proficua collaborazione con il Comune" ha dichiarato l`amministratore delegato di Open Fiber Elisabetta Ripa. "Ora l`impegno di Open Fiber prosegue in tutta la Regione, nelle città e nei piccoli comuni, affinché tutti i siciliani possano usufruire di una rete a prova di futuro con connettività ultraveloce e servizi sempre più all`avanguardia".