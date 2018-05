Zte, Hu Kun: le nostre attività proseguono, dialogo con Usa

Roma, 10 mag. - Il colosso cinese delle telecomunicazioni Zte, per bocca del suo presidente per l'Europa Occidentale e CEO per l'Italia Hu Kun smentisce che l'azienda abbia cessato l'attività a seguito dello stop delle forniture di componenti Usa deciso dall'amministrazione Trump.

"In questi giorni - sottolinea Hu Kun in un comunicato - alcuni rumor di stampa hanno riferito che ZTE Italia ha interrotto le proprie attività globali a seguito del Ban emesso dagli Stati Uniti, ma tengo a chiarire e ad informare che si tratta di un`interpretazione errata delle dichiarazioni emesse da ZTE in data 9 Maggio e che l`azienda sta comunque continuando, e continuerà, ad eseguire le proprie attività".

Secondo il top manager "nelle ultime settimane, dopo aver appreso della decisione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d`America, ZTE Italia e le altre filiali europee hanno avviato, di concerto con la Capogruppo, una profonda attività interna per predisporre ogni azione possibile a tutela delle necessità dei nostri clienti ed in ottemperanza agli impegni assunti con tutti gli stakeholder. Posso quindi affermare - sottolinea Hu Kun - che le nostre operazioni non solo stanno proseguendo, anzi, vanno avanti con ancora maggiore determinazione, sia per dimostrare la serietà e correttezza del nostro Gruppo e sia per soddisfare le aspettative dei nostri clienti e dei nostri partner, che sono centinaia in Italia e che con fiducia lavorano insieme a noi".

"Le attività di ZTE restano al momento conformi a quanto previsto dal provvedimento di diniego. Nel frattempo, ZTE ha avviato un intenso dialogo con il Governo degli Stati Uniti per giungere ad un accordo ed annullare la sanzione. E` questa la nostra priorità assoluta, al fine di risolvere la situazione nel minor tempo possibile. Vorrei cogliere l`occasione per ringraziare tutti i nostri partner e clienti che ci stanno dando grande supporto in questo periodo. ZTE vi aggiornerà non appena saranno emesse ulteriori dichiarazioni. Stiamo lavorando 24 ore al giorno - conclude la nota - per attuare piani di azione incisivi, che ci consentano di mantenere sempre alte le nostre performance tecnologiche ed industriali".