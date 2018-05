Salone Libro, Casellati: cultura è opportunità di sviluppo

Torino, 10 mag. - "Una vera e propria festa della conoscenza e del libro che ne è tramite". E' il Salone del Libro di Torino nelle parole della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, presente stamattina all'apertura.

"Il Salone è un prestigioso appuntamento che ogni anno dà lustro non solo a Torino ma a tutto il Paese. Cultura significa opportunità di sviluppo e competitività, e il mondo del libro è una componente essenziale di questo processo", ha rimarcato la presidente del Senato. "Il Salone è un'occasione preziosa per stabilire un contatto con i ragazzi e gli studenti. Non posso non apprezzare il fatto che molti incontri siano dedicati alla Costituzione", ha concluso.