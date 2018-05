Turismo, Cna: Italia può essere una superpotenza

Roma, 10 mag. - "L`Italia è già ai vertici mondiali del turismo, ma ha tutte le carte in regola per diventare una superpotenza. Un traguardo senz`altro alla nostra portata per la ricchezza e la varietà dell`offerta ma che ha bisogno prima di tutto di un coordinamento che tenga insieme un mondo fatto di tante eccellenze diverse e permetta a questa industria di crescere omogeneamente. Creando ricchezza per tutti gli attori della filiera. Lavorando dodici mesi su dodici e non per poche settimane. Impegnando tutto il Paese e non solo alcune aree". Lo ha dichiarato Sergio Silvestrini, Segretario Generale della CNA intervenendo questa mattina a Firenze al convegno su "Prospettive del turismo 4.0 in Italia", organizzato dalla CNA e da Banca CR Firenze.

"Già oggi - ha sottolineato - il turismo genera un valore aggiunto superiore ai 70 miliardi, che significa il 4,2 per cento del prodotto interno lordo, e dà lavoro a 1,3 milioni di occupati. Ma con l`indotto raggiunge il 12 per cento del Pil e una quota ancora maggiore di occupazione. Eppure le indagini concordano: gli introiti del turismo possono aumentare ancora in maniera consistente e così l`occupazione e il valore aggiunto. Noi come CNA siamo già impegnati ad assumere tutte le iniziative necessarie per valorizzare le attività d`impresa, a partire da quelle artigiane, per rendere l`Italia sempre più attrattiva. Ma servono infrastrutture, materiali e immateriali, adeguate a competere con successo nella sfida mondiale. Servono servizi di elevata qualità. Servono scuole che formino professionisti preparati. È necessaria una mentalità nuova da parte dell`amministrazione pubblica, a ogni livello, principalmente nella modulazione dell`offerta. Nella quale va inserito il Made in Italy in tutte le sue declinazioni e, in posizione di primo piano, i prodotti artigianali e il saper fare artigiano, per rispondere alla domanda di nuovo turismo che sale dalla clientela mondiale, a cominciare dal turismo esperienziale. Tutti insieme e senza sprecare risorse - ha concluso Silvestrini - sono convinto che il sistema Italia riuscirà a fare del turismo il carburante necessario a una robusta e duratura ripresa economica".