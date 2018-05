Roma, 10 mag. - Le risorse destinate da Eni all'Italia nel quatriennio 2018-22 saliranno dai 20 miliardi del piano 2014-17 a 22 miliardi. Lo ha spiegato l'ad, Claudio Descalzi, nel suo intervento in assemblea. Descalzi ha chiarito che si tratta di cosiddetta "spesa che comprende non solo gli investimenti che sono pari a 7-8 miliardi ma anche attività di bonifiche, manutenzione, attività operative paragonabili agli investimenti ma che nella parte bilancistica non vanno negli investiemti".