M5S: nomina di Nava viola norme istitutive della Consob

Roma, 10 mag. - "La nomina di Mario Nava viola la legge istitutiva della Consob". Lo dicono i senatori Cinquestelle che hanno presentato una interrogazione sul tema, a prima firma di Elio Lannutti e sottoscritta anche, tra gli altri, da Vito Crimi, Primo Di Nicola, Daniele Pesco e dalla vicepresidente del Senato Paola Taverna.

"L'escamotage del distacco triennale per non perdere la posizione e i benefici di carriera in seno alla Commissione Ue - osservano - non garantisce l'imparzialità e l'indipendenza che sarebbero invece scaturite dalla soluzione dell'aspettativa. Inoltre il distacco per tre anni genera una discrasia inaccettabile rispetto al mandato presso l'authority di Borsa, che è invece settennale. In più vorremmo sapere dal governo Gentiloni se corrisponda al vero la notizia secondo cui Nava vorrebbe portarsi dietro la fedelissima Giulia Bertezzolo, oggi funzionaria presso la sua stessa direzione in Ue, con il ruolo di segretario generale Consob. Ci sembra che dopo le malefatte e le negligenze degli ultimi anni, questa authority meriti un trattamento migliore".