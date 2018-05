Gasparri: non votiamo fiducia ma alleanza centrodestra resta

Roma, 10 mag. - Fi non voterà la fiducia a un governo con i 5 stelle, ma questo non mette in discussione l'alleanza di centrodestra, tocca alla Lega semmai dimostrare "la coerenza" tra l'azione di un eventuale governo con M5s e il programma della coalizione. Lo dice Maurizio Gasparri di Fi.

"Il comunicato del presidente Berlusconi - spiega - è molto chiaro: Forza Italia non voterà la fiducia ad un governo che comprenda i 5 stelle. D'altro canto questo non farà saltare il tessuto del centrodestra. Lo dico a ragion veduta perché, essendo stato incaricato da Silvio Berlusconi di seguire le candidature alle elezioni amministrative e regionali, sono reduce da contatti e incontri che hanno delineato in quasi tutta Italia candidature unitarie".

"È quindi possibile - continua - mantenere la coalizione di centrodestra e affrontare con valutazioni differenziate il dibattito parlamentare. Sta poi alla Lega dimostrare, qualora questo governo tra loro e i 5 stelle nascesse, la coerenza con il programma di centrodestra. Al quale, non a caso, ha fatto riferimento il presidente Berlusconi nel suo comunicato. Perché in politica sono i contenuti quelli che contano, non soltanto i tatticismi".

Conclude Gasparri: "Peraltro, anche la categoria dell'astensione benevola è una simpatica invenzione che ha avuto successo nei commenti della stampa ma che in politica non credo possa prendere concretezza. La posizione di Forza Italia è chiarissima. Non facciamo saltare il banco del centrodestra, valuteremo che cosa farà un eventuale governo Lega-5 stelle sulle singole questioni, quando e se dovesse nascere, non votiamo la fiducia a un governo che sarà composto in larga parte da persone che si sono espresse nei confronti di Berlusconi e di Forza Italia come ben sappiamo e dalle quali ci dividono anche e soprattutto scelte di contenuto e di programma. La situazione indubbiamente è complessa ma la vita della democrazia italiana e dell'Italia stessa in questo momento è molto difficile. Forza Italia è una forza responsabile ma non sarà certamente arrendevole".