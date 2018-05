Boom turismo in Italia 39,1 mld spesi da turisti internazionali -5

Venezia, 10 mag. - Emanuele Breda della Banca d`Italia ha illustrato i risultati del lavoro "Il turismo internazionale dell`Italia: recenti tendenze, domanda potenziale e confronto con i principali concorrenti europei", redatto con Rita Cappariello e Valentina Romano. Il saldo della bilancia dei pagamenti turistica (entrate-uscite) è l`unica voce storicamente in attivo del conto corrente dell`Italia (nel 2016, pari allo 0,8% del PIL).

Dopo una prolungata e intensa contrazione nel periodo successivo alla crisi globale del 2008-09, la quota dell`Italia sulle entrate turistiche mondiali si è ridotta a un ritmo meno intenso, attestandosi nel 2016 sul 3,4%. Tale andamento è dovuto anche all`accelerazione dal 2010 in poi, rispetto al decennio precedente, delle esportazioni italiane di servizi turistici, che hanno recuperato i livelli pre-crisi, risultando nel 2016 superiori di oltre un quinto rispetto al 2010 nella valutazione a prezzi correnti. La crescita delle entrate turistiche in Italia è stata meno vivace di quella registrata in Spagna, ma superiore a quella della Francia, che nel biennio 2015-16 ha risentito degli attacchi terroristici nel paese.

Inoltre, dal 2010 le entrate turistiche dell`Italia a prezzi correnti sono cresciute quasi al ritmo della domanda proveniente dai tradizionali bacini geografici di riferimento. La dinamica risulta tuttavia molto differenziata a livello geografico: più sostenuta nel Sud e nelle Isole - l`unica area dove le entrate sono cresciute più della domanda estera rivolta al territorio - e nel Nord Ovest, relativamente più contenuta nel Centro e nel Nord Est. Il contributo del Mezzogiorno alle entrate turistiche complessive rimane tuttavia limitato e inferiore anche all`incidenza dell`area in termini di PIL.