Gentiloni: nuovo governo non azzeri i risultati ottenuti

Roma, 10 mag. - "Non c'è nessun bisogno per molte delle questioni amministrative che la politica deve affrontare che un cambio politico comporti anche la necessità di azzerare, di ricominciare". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, nel corso del suo intervento a Bolognola, in provincia di Macerata, per l'inaugurazione degli edifici comunali, dopo gli interventi di ricostruzione post-sisma.

"L'Italia come qualsiasi altro grande paese - ha continuato Gentiloni - si deve abituare all'idea che cambiano i governi e le aspirazioni politiche dei governi, ma il paese deve continuare a costruire e tutto deve fare, tranne che abbandonare la strada che ha portato i risultati". Un messaggio, ha aggiunto il premier, che vale in special modo per la ricostruzione post sisma e l'emergenza.