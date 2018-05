Bellanova: tutelati lavoratori Alba service e Santa Teresa

Roma, 10 mag. - "Abbiamo fatto tutto quanto era possibile e abbiamo lavorato fino all`ultimo per una soluzione positiva che garantisse tranquillità ai lavoratori e tempo necessario alle aziende per definire i piani di rilancio. Quanto pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale conferma l`impegno assunto e la nostra interpretazione della norma. I lavoratori Alba Service e Santa Teresa Spa di Brindisi possono tirare un respiro di sollievo avanti davanti a loro un anno di cassa integrazione assicurato. Sono davvero contenta di aver contribuito a dare una riposta a tante famiglie del Salento. Non era scontato e non è stato facile, ma ci siamo riusciti". Così la viceministro Teresa Bellanova dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge che consente ai dipendenti delle partecipate in stato di crisi l`estensione della cassa integrazione per ulteriori dodici mesi.