Ilva, da governo proposta per sbloccare trattativa

Roma, 10 mag. - Arriva dal governo una proposta su Ilva per sbloccare la trattativa con i sindacati. Al tavolo al ministero dello Sviluppo economico, il titolare del dicastero Carlo Calenda, secondo quanto si apprende, avrebbe prospettato ai rappresentanti sindacali una soluzione per superare lo stallo: 10mila lavoratori dovrebbero essere presi in carico da Arcelor Mittal, 1.500 dovrebbero confluire in una newco sotto il cappello di Invitalia mentre 2.300 resterebbero in capo all'amministrazione straordinaria. Per questi ultimi lavoratori ci sarebbero sul tavolo 200 milioni di incentivi per finanziare esodi volontari e ammortizzatori sociali per cinque anni. Al momento i segretari generali delle tute blu sono in una riunione ristretta per valutare la proposta del governo.