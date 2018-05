Letta: grazie a Ue regole su ambiente, serve Europa più forte

Fiesole (Firenze), 10 mag. - "Credo che l'energia sia uno dei temi sui quali si riconnette la gente, i cittadini, con l'idea che l'Europa è meglio che stare da soli perché alla fine sull'energia e sull'ambiente l'Europa è piu' avanzata rispetto a tutti gli altri nel mondo e l'energia è uno dei settori sui quali l'Italia deve fare una riflessione anche sul suo passato". Lo ha detto l'ex premier e presidente dell'Istituto Jacques Delors Enrico Letta.

"Se non ci fosse stata l'Europa ad imporci regole sull'ambiente saremmo ancora ad un passato molto triste sul tema dell'ambiente. Grazie all'Europa abbiamo sull'ambiente delle regole, le piu' avanzate possibili ed il futuro dei nostri figli sarà legato al fatto che nel mondo l'Europa sia forte e riesca ad imporre le sue regole - ha spiegato -. Non credo che possiamo immaginare che vogliamo che i nostri figli crescano in un mondo dove le regole dell'ambiente siano quelle di Trump. Sinceramente io vorrei che i miei figli crescessero in un mondo in cui le regole dell'ambiente sono quelle europee, per questo c'è bisogno di un'Europa forte".