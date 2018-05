Banche, Bankitalia: lasciare alle spalle ultimi dieci anni

Roma, 10 mag. - "Dopo anni di difficoltà, sono visibili i segnali di miglioramento delle condizioni delle banche italiane. Per consolidarli è necessario proseguire con determinazione nel rafforzamento dei bilanci, nel miglioramento dei livelli di efficienza, nell`adeguamento della scala dimensionale, nella cura dei servizi alla clientela. Occorre trarre vantaggio dalle opportunità offerte dalla fase congiunturale favorevole, che non durerà per sempre". Lo ha affermato il vicedirettore generale della Banca d`Italia, Fabio Panetta, in occasione di un seminario su 'Il sistema bancario italiano nel quadro dell`Unione bancaria europea', sottolineando che "è ora di lasciarci definitivamente alle spalle la difficile esperienza degli ultimi dieci anni e di affrontare subito le sfide che si prospettano".

Per le banche, ha spiegato, "significa recuperare redditività, adeguarsi al nuovo quadro normativo, fare i conti con una concorrenza crescente all`interno e all`esterno dei confini nazionali. Ma se devo fare una previsione - ha concluso - dico che la sfida più importante riguarda la tecnologia e gli sviluppi che la digitalizzazione porterà anche nel settore della finanza. La discontinuità sarà forte e solo i più forti sopravviveranno".