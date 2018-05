Letta: sovranismo dell'Ottocento non risolve problemi Italia

Fiesole (Firenze), 10 mag. - "Il presidente Mattarella ha fatto un discorso sull'Europa perfetto. Credo che sia il discorso che mette i paletti rispetto a qualunque discussione politica oggi sull'Italia. Io l'ho letto come un discorso per tutta l'Europa e per tutta l'Italia". Lo ha detto Enrico Letta, ex premier e presidente dell'istituto Jacques Delors.

"Un discorso in cui mette la parola solidarietà al centro, lo ha detto tante volte. La solidarietà è la parola chiave per l'Europa di domani, e ha detto con chiarezza che non è con il ritorno ad un sovranismo ottocentesco che si risolvono i problemi nazionali", ha concluso Letta.