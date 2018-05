Toti: un nome per Chigi? Non diamo consigli. Fi sugli spalti

Roma, 10 mag. - "Io non partecipo al governo, sto in tribuna e valuto i giocatori in campo. Quindi non potete chiedermi un nome". Risponde così Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, su Radio 24 alla domanda sul nome di un favorito come presidente del Consiglio. "L'allenatore deciderà chi far entrare di volta in volta e l'allenatore supremo Mattarella darà l'incarico alla persona indicata dai partiti", continua Toti che spiega, poi, l'ossimoro da lui stesso creato per descrivere la posizione di Forza Italia: "Niente applausi senza aver visto il copione, ma neppure ortaggi sulla scena senza aver prima visto come recitano gli attori".

"Berlusconi e Forza Italia in questo governo non metteranno ministri. Ritengo che Forza Italia non debba strutturalmente partecipare a questo governo", insiste Toti, che aggiunge: "Non so quali ministri la Lega e i Cinque Stelle stiano scegliendo, certamente non saranno di Forza Italia. Se sceglieranno qualcuno sul mercato delle competenze che ha simpatie per Forza Italia non lo so, ma non è concordato".