Roma, 10 mag. - "A me Licia Ronzulli, quindi non è una posizione di Forza Italia, non dispiacerebbe perché è una donna che si è sempre battuta per i diritti anche delle donne, che sta facendo una battaglia sulla violenza delle donne, quindi tendenzialmente l`avvocato Bongiorno io la stimo molto, a me non dispiacerebbe". Queste le parole di Licia Ronzulli di Forza Italia ad Agorà su Raitre, sull`ipotesi dell`avvocato Giulia Buongiorno premier del futuro Governo.