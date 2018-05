Tim-Mediaset, accordo strategico sui contenuti tv -2

Milano, 10 mag. - "L'accordo con Mediaset conferma la volontà di rafforzare l`offerta di TimVision, proseguendo con determinazione nel nostro percorso di alleanze con i migliori player del mercato - ha commentato Daniela Biscarini, responsabile multimedia entertainment di Tim - Siamo la nuova tv e vogliamo continuare ad ampliare la nostra proposta di contenuti. Ai grandi eventi sportivi già disponibili, alle anteprime esclusive, film e serie tv aggiungiamo oggi un ulteriore passaggio: l`integrazione del palinsesto lineare con la programmazione on demand".

A partire da gennaio 2019, tutti gli abbonati TimVision potranno quindi vedere la programmazione presente online di Canale 5, Italia 1, Retequattro, oltre ai canali tematici free La5, TGCom24, Mediaset Extra, 20, Iris, Italia2 e Top Crime a cui si aggiungerà il nuovo canale Focus che debutterà in tv a metà maggio. Con questo accordo - spiega ancora Tim - si arricchiscono ulteriormente le funzionalità e l`offerta del decoder Tim Box, già in grado di mettere in pausa, riprendere la visione dall`inizio del programma o rivederlo quando si vuole. Da gennaio, la piattaforma che guida lo spettatore a una visione semplice e immediata dei palinsesti si arricchisce quindi di una nuova e più ricca offerta tv.