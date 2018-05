Karl Lagerfeld minaccia di rinunciare a cittadinanza tedesca

Roma, 10 mag. - Lo stilista Karl Lagerfeld, esasperato dalla politica migratoria di Angela Merkel, che secondo lui ha causato l'ingresso del partito AFD di estrema destra in parlamento , ha minacciato in un'intervista di rinunciare alla cittadinanza tedesca "se continua".

"Che bisogno aveva di dire che doveva accogliere un milione di migranti (...)? Dobbiamo ricordare il passato tedesco, odio la Merkel perché lo ha dimenticato", ha detto lo stilista in un intervista con la rivista Le Point, ribadendo le sue critiche al cancelliere. Secondo Lagerfeld sono state proprio le politiche migratorie della Merkel a dare ai neonazisti l'occasione di uscire dalla loro marginalità e a entrare per la prima volta in parlamento.

"Se la Merkel continua su questa line, rinuncio alla cittadinanza tedesca, non voglio far parte di questo club neo-nazista", ha aggiunto lo stilista. "Non voglio diventare francese, non mi piacciono le nazioni, sono cosmopolita, non mi sento tedesco, sono anseatico", chiarisce quindi il designer di Amburgo.