De Petris (LeU): preoccupa intesa con Lega, M5s ha scelto destra

Roma, 10 mag. - "La maggioranza di governo M5S-Lega che si è formata grazie a un passo indietro, certo non disinteressato né gratuito di Silvio Berlusconi, presenta aspetti indubbiamente preoccupanti con i 5 stelle che scelgono definitivamente la loro anima di destra". Lo afferma la senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto.

"Sarebbe stato senza dubbio possibile dar vita a una maggioranza diversa e in questo il Pd, ancora in mano a Renzi, si è assunto una grave responsabilità, all'insegna del 'tanto peggio, tanto meglio'", prosegue la senatrice di LeU. "Vedremo ora se i partiti che si apprestano a formare il governo saranno in grado di mantenere le fragorose promesse fatte in campagna elettorale e di conciliare impegni programmatici che appaiono molto diversi tra loro e spesso incompatibili, come il reddito di cittadinanza e la flat tax. E soprattutto vedremo se nel contratto di governo comparirà il conflitto di interesse, che era una delle proposte di punta dei Cinque Stelle", conclude la presidente De Petris.