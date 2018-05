Bce: rischio protezionismo aumenta e minaccia la crescita ... -2

Roma, 10 mag. - "L'impatto di un inasprimento delle tensioni commerciali può essere avvertito attraverso una serie di canali. Nel caso di un aumento generalizzato dei dazi a livello mondiale - dice la Bce - i più alti prezzi all'importazione potrebbero far salire i costi di produzione delle aziende e ridurre il potere d'acquisto delle famiglie, in particolare nel caso in cui prodotti locali e beni importati non possano essere facilmente sostituiti gli uni con gli altri".

Gli effetti si farebbero sentire su consumi, investimenti e occupazione. Inoltre, un inasprimento delle tensioni commerciali alimenterebbe l'incertezza economica, portando i consumatori a ritardare le spese e le imprese a posporre gli investimenti. "A fronte della maggior incertezza, gli investitori finanziari potrebbero anche ridurre la loro esposizione azionaria e l'offerta di credito. Nel lungo termine, riducendo la crescita della produttività, la transizione verso un regime maggiormente protezionistico - conclude l'istituzione - potrebbe anche influenzare negativamente la crescita del prodotto potenziale".