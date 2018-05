Boom turismo in Italia 39,1 mld spesi da turisti internazionali -4

Venezia, 10 mag. - La Conferenza è stata aperta dal rettore dell`Università di Venezia Ca` Foscari, Michele Bugliesi, che ha sottolineato come «Il CISET, il centro di Ca` Foscari istituito insieme alla Regione Veneto nel 1991, è diventato nel corso degli anni un punto di riferimento per gli studi e la ricerca sul turismo, grazie anche al Master in Economia e Gestione del Turismo, fiore all`occhiello dell`alta formazione erogata da Ca' Foscari. La conferenza annuale del CISET è un momento sempre atteso che dai tanti attori che ruotano intorno alle professioni del turismo per l`insieme di dati e informazioni sullo scenario turistico nazionale e internazionale».

L`Assessore al Turismo della Regione Veneto Federico Caner ha fatto pervenire la nota in cui dichiara che "È un buon momento quello che il turismo italiano e veneto stanno attraversando: lo confermano innanzi tutto i numeri registrati negli ultimi anni, sia quelli degli arrivi e presenze, sia quelli relativi all`andamento della spesa turistica nel nostro Paese. Ho usato, non a caso, il termine momento, per sottolineare l`ineliminabile mutabilità di un`economia condizionata da fattori diversi, taluni imponderabili, altri assolutamente valutabili e programmabili: se alcuni dei primi ci stanno in questa fase giocando a favore, primo fra tutti l`instabilità politica di molte destinazioni concorrenti, tra i secondi vi è la capacità dell`intera filiera turistica nostrana di saper costantemente innovare un`offerta, ancorché matura come la nostra, senza snaturarla. Se vogliamo che questo momento si protragga dobbiamo bandire l`immobilismo per capire in quale direzione muoverci insieme, pubblico e privato, interpretando l`evolversi della domanda, in termini di modello di vacanze, di viaggi, di preferenza per le strutture ricettive e per i servizi".