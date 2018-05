Boom turismo in Italia 39,1 mld spesi da turisti internazionali -3

Venezia, 10 mag. - Scorrendo i numeri della ricerca in Veneto, in particolare, il totale della spesa internazionale è stato nel 2017 pari a 5,9 mld di euro, +8,4 per cento sul 2016, rispetto alla crescita nazionale di +7,4 per cento. Le entrate per turismo internazionale in Veneto hanno registrato una dinamica di 3 punti percentuali superiore all'export totale (+8,4 per cento contro 5,1 per cento).

La spesa media procapite giornaliera è pari a 102 euro contro un valore medio nazionale di 106 euro.

E' di 2,9 mld la spesa nelle destinazioni culturali con 13,8% rispetto al 2016 e spesa media 131 euro.

(Segue)