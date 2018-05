Pmi italia:41,8% soddisfatto prolungamento piano 4.0. del Governo -3

Roma, 10 mag. - Si sonda anche la tipologia delle fonti cui attingere nuove professionalità. Le Università sono al top, visto che vi si indirizza il 37,1% degli intervistati. Appena dopo si posizionano le agenzie di ricerca del personale, individuate dal 36,4% e gli Istituti tecnici, cui si rivolge il 35,8%. Le società di consulenza sono scelte dal 23,8% degli imprenditori, gli istituti e le scuole professionali dal 21,2%, le inserzioni dal 13,9%, i competitor dal 10,6%, gli uffici di collocamento dal 5,3%.

La ricerca mette a fuoco, nello stesso tempo, il livello degli investimenti in ricerca e innovazione rispetto al fatturato nel 2018. Il 61,8% dichiara di investire meno del 10% del fatturato, il 22,5% dal 10% al 20%, il 5,2% tra il 20% e il 30%, il 2,9% dal 30% al 40%, stessa quota per coloro che investono oltre il 40%, il 4,6% non investe in questo senso.

Rispetto al grado di trasformazione dal punto di vista digitale, Il 17,1% degli imprenditori ascoltati ritiene che la propria azienda in questi anni sia cambiata molto, il 32,6% abbastanza, il 32,1% mediamente, il 17,1% poco, l`1,1% per nulla.

In merito al livello di conoscenza delle opportunità tecnologiche e digitali sul mercato il 36,4% lo ritiene medio, il 33,2% sufficiente, il 18,2% alto, il 12,3% basso.

Valutando gli strumenti che potrebbero essere utilizzati per accelerare il processo di innovazione, la consulenza mirata è indicata dal 50,6% del campione, il 40,3% dice che servirebbero comparazioni con aziende analoghe, il 34,1% il trasferimento di conoscenza, il 29% fa riferimento agli workshop, il 15,3% a tutorship universitari.

Alla domanda in merito a quali parti dell`azienda vengono coinvolte dalla digitalizzazione, il 38,5% è del parere che questa coinvolga tutta l`azienda, il 41,2% una buona parte, il 13,2% pochi nodi, il 4,9% solo il reparto amministrativo, il 2,2% nessun reparto. Approfondendo la domanda ai singoli settori aziendali digitalizzati, il 62,4% valuta alto il livello di digitalizzazione dei canali di vendita e marketing, il 51,5% la progettazione e lo sviluppo del prodotto, il 49,1% la relazione con il fornitore di macchine, il 41,6% l`integrazione orizzontale dei processi, il 40,6% l`integrazione verticale dei medesimi.

Per ciò che concerne gli effetti attesi dalla digitalizzazione, il 60% si aspetta un incremento dei ricavi fino al 15%, il 24,5% dal 15% al 30%, il 10,3% dal 30% al 50%, il 5,2% oltre il 50%. In termini di riduzione dei costi a fronte della digitalizzazione il 69,7% la quantifica fino al 15%, il 21,9% dal 15% al 30%, il 6,5% dal 30% al 50%, l`1,9% oltre il 50%.

Infine, vengono vagliati i principali fattori che rallentano la digitalizzazione. Il 48,4% lo identifica nell`incertezza del rapporto investimenti/benefici, il 36,8% nella mancanza di competenze interne, il 31% nell`arretratezza della maggior parte delle imprese con cui si viene a collaborare, il 29,7% dichiara che gli investimenti richiesti sono troppo alti, il 24,5% individua la mancanza di un`infrastruttura di base adeguata, il 18,7% la mancanza di una chiara visione della direzione da intraprendere da parte del top management, il 18,1% ritiene che un ostacolo sia costituito dai troppi dubbi sulla sicurezza dei dati e dalla possibilità di cyber attack.