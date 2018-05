Pmi italia:41,8% soddisfatto prolungamento piano 4.0. del Governo

Roma, 10 mag. - Il 25,3% delle pmi italiane del settore della meccanica giudica discreti gli effetti del Piano Nazionale 4.0, anche se è sembrato privilegiare le grandi imprese. Il 24,1% ne dà una valutazione positiva, preferendo d`altra parte che il piano fosse pluriennale. Il 17,7% esprime un giudizio pienamente positivo, sottolineando che la situazione è migliorata. Il 15,2% ne dà un giudizio, invece, negativo, definendo il piano confuso e non rispondente alle esigenze delle PMI. Lo 0,6% lo trova troppo sbilanciato verso i privati. In merito agli ulteriori incentivi 4.0 stanziati dal Governo nel triennio 2018-2020, il 41,8% delle PMI del comparto meccanica esprime soddisfazione, sottolineando il fatto che le misure possono accelerare un salto in avanti delle aziende. Un terzo (31%) dice che i provvedimenti costituiscono una buona base di partenza ma sono ancora insufficienti. Quasi il 9%, diversamente, esprime un parere negativo, poiché occorre predisporre un piano maggiormente strutturato.

Sono i dati della ricerca sull`Industria manifatturiera meccanica da GRS Ricerca e Strategia, eseguita su un campione di 253 aziende italiane del settore della meccanica (metodo CAWI - Computer Assisted Web Interviewing) nei mesi di gennaio-febbraio 2018, resi noti in concomitanza con il Forum Trasformazione Digitale promosso da Fabbrica per l`eccellenza, la learning comunity Cdo, che si è tenuto oggi presso Geico Taikisha, a Cinisello Balsamo (Milano). La giornata ha offerto una dettagliata occasione di confronto e una panoramica sulle sfide e le opportunità legate alla digitalizzazione delle imprese. Lo rende noto un comunicato degli organizzatori.

«Big data, connessioni remote quasi senza confini, Internet of things offrono anche alle aziende di medie dimensioni l`opportunità di competere nell`economia globale, ma presentano dei rischi - osserva Dionigi Gianola, direttore generale Cdo e responsabile del progetto Fabbrica per l`eccellenza - sia perché gli investimenti richiesti dai processi di digitalizzazione sono elevati sia perché la scelta delle tecnologie giuste ha effetti invasivi e quasi sempre a medio-lungo termine. Eppure - prosegue Gianola - al di là della singola innovazione o strumento, occorre anzitutto chiedersi quali sono le decisioni fondamentali che una media impresa italiana deve prendere in questo momento, per non restare travolta da questo fenomeno: questo forum intende aiutare gli imprenditori a conoscere, comprendere e decidere».

Ben il 18,4% (quasi un quinto) degli intervistati, si legge ancora nei dati diffusi in occasione del Forum di Fabbrica per l`Eccellenza, non conosce le misure del Governo in materia di industria 4.0. Valutando le singole iniziative del Governo emerge quanto segue: il Super/iperammortamento è giudicato positivamente dal 71,5% del campione, il credito d`imposta dal 67,8%, il miglioramento delle infrastrutture digitali abilitanti dal 63%, il potenziamento del fondo di garanzia per le PMI dal 52,8%, la de-fiscalizzazione dei premi di produzione dal 54,2%, gli incentivi per piani formativi dal 47,9%, la creazione dei gruppi di lavoro dal 39,3%. Agli imprenditori viene anche chiesto un giudizio sullo stato attuale della propria azienda in rapporto al processo di industria 4.0. Il 36,9% degli intervistati dichiara di essere in linea con le competenze richieste, il 17,2% di anticipare le mosse dei competitor, di peso uguale è la quota di quanti ammettono, invece, di essere indietro rispetto alle azioni dei competitor, il 10,2% non sa come si sta muovendo, il 18,5% non dà alcun tipo di giudizio. Mettendo a fuoco, parallelamente, le diverse branche tecnologiche di Industria 4.0, il 59,9% degli imprenditori delle PMI del settore meccanica, come rilevato ancora dalla survey presentata da Fabbrica per l`Eccellenza, dichiara di avere introdotto in azienda strumenti per la sicurezza informatica, il 53,1% per la connettività, il 26,8% Internet of Things, il 29,3% tecniche di Simulazione, il 24,5% Cloud computing, il 19% produzione additiva, il 16,3% robotica collaborativa, il 16,3% Big Data, il 10,2% Realtà aumentata, il 6,1% materiali intelligenti, nanotecnologie il 4,1%. (Segue)